Le quart-arrière des Stingers fait un plaidoyer pour la sécurité des joueurs

Le quart-arrière des Stingers de l’Université Concordia Trenton Miller s’est fait frapper solidement lors du match contre le Rouge et Or de l’Université Laval, dimanche dernier.

Miller effectuait une course avant d’être plaqué par un rival du Rouge et Or, avec son casque.

Miller a publié une vidéo sur Facebook dans laquelle il fait un plaidoyer pour la sécurité des joueurs.

«J'ai réalisé cette vidéo dans l'espoir de prévenir ce genre de plaqué, a-t-il indiqué dans une publication sur Facebook. Il faut faire de la sécurité des joueurs une priorité pour l'avenir du football.»

À voir dans la vidéo ci-bas.