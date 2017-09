Junior Ulysse: danger

Publié aujourd'hui à 09h23

Mis à jouraujourd'hui à 09h36

Si, sur papier, le meilleur boxeur est sans aucun doute le Québécois Junior Ulysse(14-0-0, 9 K.-O.), il doit oublier la marche dans le parc parce que Steve Claggett (25-4-1,17 K.-O.), son adversaire du 27 octobre prochain, est un client pas commode.

La dernière fois qu’un Ontarien s’est présenté à Montréal et qu’on pouvait affirmer la même chose, c’est il y a quelques mois, lorsque Brandon Cook(18-0-1, 11 K.-O.) est venu causer une surprise en arrêtant le talentueux Steven Butler (18-0-1, 15 K.-O.) dans une fin de combat rocambolesque. Quel amateur de boxe d’un certain âge ne se souvient pas de la trilogie entre Gaétan Hart et notre voisin Ontarien Nicky Furlano à la fin des années 1970, chez les légers. Hart qui n’était pas le plus talentueux des deux, avait attaché la ceinture de champion canadien deux fois à sa taille.

Si Ulysse a été sublime à ses deux derniers combats (victoire sur l’invaincu Américain Zachary Ochoa dans son patelin pour un titre mineur et le dur à cuire Ricky Sismundo), il doit maintenant élever sa performance parce que Claggett ne viendra pas chercher un chèque, mais bien la victoire.

Le «Grizzly» olympien Simon Kean (10-0-0, 9 K.-O.) voudra démontrer qu’on devra compter sur lui bientôt dans la grande ligue en se mesurant à un boxeur gaucher de l’Arkansas Randy Johnson (13-2-0,11 K.-O.). Ce combat devrait être excitant. Johnson n’a jamais fait plus que quatre rounds et il sera chanceux de se rendre jusque-là, le 27 octobre. Ça va cogner souvent à la porte.

Steven «Bang Bang» Butler (19-1-0,16 K.-O.) va continuer son retour vers le sommet en affrontant le teigneux Mexicain Silverio «Chamaco 111» Ortis (36-20-0, 17 K.-O.). Ce dernier ne s’est jamais présenté sur un ring en touriste. Un beau défi pour le jeune boxeur de Montréal.

En entrée, la petite boule de feu Kim Clavel, plusieurs fois championne canadienne chez les amateurs, va faire ses débuts chez les professionnels, se mesurant à une jeune Mexicaine Clarisabel Nataren (3-1-0, 1 K.-O.), dans la division des super-mouches. La rapidité sera au rendez-vous.

TVA Sports allumera le feu chez les amateurs de boxe en présentant ces quatre combats en direct du MTelus de Montréal. Peut-être, l’occasion de battre la cote d’écoute de plus de 400 000 téléspectateurs du mois d’avril 2015, alors qu’Adonis Stevenson et Artur Beterbiev étaient les têtes d’affiche. Avec la télévision en direct, l’émotion est à son maximum.

Réservez votre place sur le sofa.