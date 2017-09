Johnny Manziel pourra jouer dans la LCF en 2018

La Ligue canadienne de football a annoncé mercredi que l’ancien quart-arrière des Browns de Cleveland Johnny Manziel ne sera pas éligible à signer un contrat d’ici la fin de la saison avec une équipe du circuit.

Manziel, dont les droits de négociation appartiennent aux Tiger-Cats de Hamilton, pourra néanmoins s’entendre avec une équipe de la LCF en 2018 s’il respecte certaines conditions posées par le commissaire Randy Ambrosie et qui n’ont pas été divulguées par la ligue.

«À la suite d’un processus de vérification préalable et d’une rencontre en personne avec M. Manziel, le commissaire a décidé qu’il n’approuverait pas l’enregistrement de tout contrat signé par M. Manziel cette saison. Cependant, M. Manziel sera admissible à signer un contrat pour la saison 2018, et la LCF enregistrera le contrat si M. Manziel répond alors à certaines conditions qui ont été édictées par le commissaire», peut-on lire dans un communiqué officiel de la ligue.

Les droits de négociation de Manziel demeureront la propriété des Tiger-Cats jusqu’au 30 novembre.

En août dernier, «Johnny Football» s’était entraîné devant l’état-major de l’équipe, qui lui avait également fait passer une batterie de tests avant de conclure que le quart n’était pas encore prêt à reprendre sa carrière de joueur de football.

Manziel a réagi à la nouvelle dans par communiqué, soulignant qu’il avait eu une «rencontre constructive» avec le commissaire Ambrosie et qu’il était heureux d’obtenir l’occasion d’aider une organisation à long-terme dès la saison prochaine.

«J’aime ce jeu et j’ai hâte d’être de retour sur le terrain dans une situation qui me permettra d’aider une équipe à long terme, écrit Manziel. Je suis prêt à jouer dès aujourd’hui, mais le commissaire et moi nous sommes entendus qu’il était inutile de me joindre à une équipe avec seulement un mois à jouer – cela aurait été injuste pour mes coéquipiers, mes entraîneurs et les partisans.»

