Deux plaintes des Stingers

Les Stingers de Concordia ont déposé des plaintes au Réseau de sport étudiant du Québec (RSEQ) concernant les deux plaqués du Rouge et Or de l’Université Laval en deuxième demie du match de dimanche au PEPS.

«Les Stingers se sont prévalus de la demande de révision dans le délai de 48 heures qui expirait, mardi à 16 h, a confirmé le président et directeur général du RSEQ Gustave Roel. Le commissaire (Benoît Doloreux) gère la situation et il a entamé la cueillette d’informations auprès des deux parties impliquées et des officiels. Le délai pour donner sa version des événements expire mercredi à midi. Une décision sera rendue jeudi ou vendredi au plus tard.»

Deux plaqués

Les deux plaqués à l’étude sont celui du maraudeur Kevin McGee à l’endroit du receveur James Tyrell sur l’avant-dernier jeu du match et celui du demi défensif Gabriel Ouellet à l’égard du quart-arrière Trenton Miller au troisième quart. Miller est revenu au jeu pour une série avant de partir définitivement.

Glen Constantin a revu les deux plaqués litigieux et il a discuté à plusieurs reprises avec son homologue Mickey Donovan. «J’ai regardé les films et j’ai vu et revu les plaqués, a mentionné l’entraîneur-chef Glen Constantin. J’ai mon opinion, mais je la garde pour le RSEQ. Mickey m’a appelé et nous avons parlé à plusieurs reprises. Nous sommes tous conscients que la sécurité des joueurs est la priorité et que notre sport est en danger, mais nous sommes conscients aussi que ce sont des choses qui peuvent arriver dans le feu de l’action.»

«Mickey sait qu’on n’enseigne pas à nos joueurs à frapper à la tête ou à frapper pour blesser, de poursuivre le pilote du Rouge et Or. On prône et on enseigne la sécurité. Notre sport doit être sécuritaire, mais on ne doit pas le dénaturer en ne plaquant plus. Des entraîneurs de la Conférence m’ont contacté et partagent la même opinion que moi.»

Trois options

Constantin a aussi discuté de la situation avec les deux joueurs concernés ainsi qu’avec toute l’unité défensive. Le directeur du Service des activités sportives de l’Université Laval Christian Gagnon a donné comme consigne que les deux joueurs impliqués ne soient pas disponibles pour les médias, mercredi, après l’entraînement.

Est-ce que McGee ou Ouellet écoperont de sanctions? «Il y a trois options, a indiqué Constantin. Il peut y avoir une sanction ou non. Et une troisième option est qu’il y ait une sanction aberrante. Il faut que la sanction soit basée sur la sécurité des athlètes et non sur les pressions médiatiques. S’il y a une sanction, il faut qu’elle soit à sa juste valeur et non amplifiée parce que le match était à la télévision. Il y a une possibilité de conscientiser le monde sans faire un exemple.»

Tous les angles seront étudiés

Gustave Roel prévient que d’autres angles que ceux de TVA Sports seront regardés afin de permettre au commissaire de prendre la décision la plus éclairée possible.

«D’autres angles provenant des caméras des équipes permettront de confirmer ou d’infirmer l’angle de TVA Sports, a expliqué le président et directeur général du RSEQ. Pour le moment, il y a beaucoup de perception et d’interprétation à partir des seuls angles du diffuseur.»

«La décision sera prise en fonction des paramètres existants parce qu’on ne peut pas créer de règles, poursuit celui qui a pris les rênes du RSEQ en septembre 2014. Il faut aussi déterminer les intentions derrière les plaqués. Il faut que la décision tienne la route si jamais l’une des deux équipes décide de faire appel. En rendant sa décision, le commissaire pourra aussi émettre des directives et des recommandations.»

Un message

Parce que le réseau universitaire est le sommet de la pyramide du RSEQ, le commissaire pourrait-il y aller d’une sanction plus sévère pour envoyer un message aux intervenants de la base ?

«Il n’y aura pas de décision pour envoyer un message, a assuré Roel, mais on veut démontrer l’orientation dans laquelle on s’inscrit. On ne parle pas d’un exemple, mais les gens doivent comprendre que la sécurité est une préoccupation importante. À Laval, il y a toujours un médecin, un orthopédiste et un physiothérapeute qui voyagent avec l’équipe afin de minimiser l’impact de risque. Il faut être conséquent.»

Depuis son entrée en poste, Roel est l’unique porte-parole dans ces dossiers. «Il faut que le commissaire soit dans une bulle à part afin de rendre la meilleure décision possible, a-t-il expliqué. Même chose une fois que la décision est rendue. La décision doit être la plus objective et la plus neutre possible.»