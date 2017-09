Canadiens : Jonathan Drouin devrait être en uniforme à Québec

Les Canadiens de Montréal croiseront le fer avec les Maple Leafs de Toronto pour la deuxième fois en trois jours, mercredi, alors que les deux équipes se disputeront les honneurs d’un match préparatoire au Centre Vidéotron de Québec.

Les hommes de Claude Julien ont été défaits à leurs cinq premiers matchs hors-concours. Ils tenteront ainsi de décrocher un premier gain lors du calendrier préparatoire.

L’attaquant Max Pacioretty, le défenseur Shea Weber et le gardien Carey Price seront tous en uniforme.

Les deux équipes s’étaient affrontées il y a deux jours au Ricoh Center de Toronto alors que le jeune Auston Matthews avait marqué trois fois pour propulser les Leafs vers un gain de 5-1. (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Bonne nouvelle pour les amateurs de Québec, ils devraient être en mesure de voir Jonathan Drouin puisque le Québécois fait partie de l'alignement publié par les Canadiens mercredi matin. Il s'entraînait également avec le premier groupe lors à Brossard. Parmi les autres joueurs notables en action, notons la présence de Max Pacioretty, d'Alex Galchenyuk et le retour d'Andrew Shaw après une blessure. En défensive, la paire Shea Weber-Victor Mete sera de nouveau en action.

Pacioretty - Drouin - Gallagher

Galchenyuk - McCarron - Shaw

Carr - Holland - Froese

Terry - de la Rose - Mitchell

Byron

Mete - Weber

Gélinas - Davidson

Morrow - Streit

Jerabek

Price

Fucale

Chez les Leafs, Mike Babcock envoie une formation bien différente de celle de lundi alors qu'aucun des Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, Nazem Kadri, James van Riemsdyk ou encore Tyler Bozak ne sont en uniforme.

A different location for a familiar battle as the @MapleLeafs face Montreal.



��: QUEBEC CITY

⏰: 7.00PM

��: @TSN_Sports

��: @TSN1050Radio pic.twitter.com/hRKFGLF72m