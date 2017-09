Brian Gionta contemple les Olympiques

À 38 ans, l’ancien capitaine des Canadiens de Montréal Brian Gionta n’a toujours pas de contrat en vue de la prochaine saison de la LNH. Ça, c’est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que s’il ne parvient pas à se dénicher un pacte dans le circuit Bettman, il pourrait en profiter pour participer aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février prochain.

Les joueurs de la LNH n’ayant pas accès au prestigieux tournoi olympique, Gionta pourrait donc porter les couleurs d’une équipe en Europe ou en Amérique du Nord, par exemple, pour garder la forme d’ici aux Olympiques et ainsi représenter, pour une dernière fois, les États-Unis sur la plus grande scène sportive internationale.

En entrevue à une radio de Buffalo, l’ex-joueur des Sabres a indiqué que ses chances de participer au tournoi olympique «sont bonnes».

Gionta en sera ainsi à une deuxième participation aux Jeux olympiques, lui qui avait enfilé le gilet américain en 2006 à Turin.

Le directeur général de la formation américaine, Jim Johansson, avait indiqué en août à NBC qu’«il y avait des athlètes avec une grande expérience de la LNH et qui avait déjà représenté le pays qui pourrait probablement aider la formation».

Gionta a disputé 1006 parties en 15 saisons dans la LNH.

Selon The Hockey News, Gionta pourrait s’aligner avec les Americans de Rochester dans la LAH jusqu’au tournoi olympique.

Plusieurs autres vétérans sont dans la même situation que Gionta. Par exemple, Brian Malone avait accepté un essai professionnel avec le Wild du Minnesota. S’il parvient à se dénicher un contrat de la LNH, tant mieux, sinon il pourrait évoluer dans la Ligue américaine et porter les couleurs des États-Unis aux Olympiques.

Puis, il y a Jarome Iginla, toujours sans contrat, qui pourrait aider la formation canadienne. Il y a aussi le nouveau retraité Shane Doan qui pourrait peut-être enfiler le maillot unifolié. Puis, chez les Tchèques, Jaromir Jagr est toujours sans contrat LNH.

La décision de la LNH de ne pas permettre à ses joueurs de se rendre en Corée du Sud pourrait ainsi profiter aux légendes du passé en quête d’un dernier tour de piste sur la plus grande scène internationale qui soit.

