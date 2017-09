Autre client difficile pour l'Impact

L’Impact a à peine eu le temps de se remettre de sa défaite à Atlanta qu’il doit maintenant accueillir le New York City FC mercredi soir.

« On est passé à autre chose et on se concentre sur le prochain match. Il faut aller chercher trois points, rien de moins », assure Anthony Jackson-Hamel.

Disons qu’avec un recul de trois points sur les Red Bulls de New York et le sixième rang dans l’Est, il y a un fort sentiment d’urgence chez le Bleu-blanc-noir.

La soirée ne sera pas nécessairement facile puisque New York City présente le second bilan de la MLS à l’étranger avec 18 points (5-6-3).

Bonne possession

Si City fait bien les choses sur les gazons ennemis, c’est surtout grâce à son travail avec le ballon, selon Mauro Biello.

« C’est une équipe qui est très forte en possession du ballon et qui trouve le moyen d’avoir des résultats sur la route.

« C’est une équipe qui défend bien, sur la route leurs matchs sont toujours serrés, sauf peut-être un à Toronto. »

Biello est dans le vrai puisque les hommes en bleu poudre n’ont perdu que deux de leurs 14 matchs en déplacement par un écart de deux buts ou plus.

City traverse toutefois un certain passage à vide avec une seule victoire en cinq rencontres (1-1-3).

Gare à Villa

Qui dit New York City FC dit inévitablement David Villa. L’Espagnol de 35 ans est le deuxième marqueur de la MLS avec 19 buts, un de moins que Diego Valeri, de Portland.

« Villa est leur joueur important, a reconnu Mauro Biello. Il revient d’une petite blessure, alors on va voir s’il va jouer ou non.

« Il a toujours des bons matchs contre nous, c’est important qu’on le surveille dans la surface. » - Mauro BIello

Biello a encore raison puisque Villa a amassé cinq buts et deux passes en six rencontres contre le Bleu-blanc-noir.

La meilleure façon de contrôler Villa, c’est de s’assurer qu’il n’ait pas le ballon et pour ce faire, il faut enlever le ballon à New York City.

« On veut contrôler le match, il va falloir marquer des buts et dicter l’allure du match », a insisté Jackson-Hamel.

Crédit photo : JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Rotation

L’Impact en sera à un quatrième match en 12 jours, de sorte que Mauro Biello n’aura pas le choix de modifier un peu son effectif.

Mauro Biello a notamment fait savoir qu’on devrait voir le jeune Kyle Fisher, qui a été absent en raison d’une blessure au tibia. Le défenseur central a raté les quatre dernières parties de l’équipe.

« On a une bonne chance de voir Kyle. Il va y avoir une rotation puisque c’est notre quatrième match en 10 jours avec des voyages.

« Je dois aussi gérer le match au Colorado parce qu’on part jeudi et il va y avoir de la fatigue. »

Fatigue

En pleine course aux séries, l’équipe commence certainement à être à bout de souffle, d’autant qu’elle partira jeudi pour se rendre à Denver en vue du match de samedi contre les Rapids.

« Il reste de l’énergie, surtout qu’on se rapproche de la date butoir. On va pousser pour se qualifier pour les séries », insiste Anthony Jackson-Hamel.

Mauro Biello reconnaît toutefois que ses hommes commencent à souffrir mentalement et physiquement.

« Il y a de la fatigue quand tu mélanges les émotions et les voyages. C’est pas facile et c’est normal. »