Alessandro Nesta à la barre de l’Impact en 2018?

Les jours de l’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Mauro Biello, pourraient peut-être être comptés.

En effet, selon un journaliste couvrant les activités du New York City FC, Glenn Crooks, Biello pourrait être remplacé par l’ancien défenseur italien du Bleu-Blanc-Noir et actuellement entraîneur-chef du Miami FC dans la NASL, Alessandro Nesta.

Arrived in Montreal-told Alessandro Nesta will leave @TheMiamiFC & replace Mauro Biello @impactmontreal '18-source 100% certain #IMFC #MLS