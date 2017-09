Aaron Judge, joueur par excellence?

Publié aujourd'hui à 09h02

Mis à jouraujourd'hui à 09h13

Depuis 1931, le joueur par excellence est élu à la suite d'un vote de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique. Le vote est déterminé avant le début de la Série mondiale afin de s’assurer que la performance d’un joueur dans les séries d’après-saison n’influence pas le vote des journalistes.

Il n’y a aucune ligne de conduite pour déterminer qui mérite le titre de Joueur par excellence. Ce prix est souvent relié à l’importance du rôle que l’athlète joue pour permettre à son équipe de participer aux séries, mais il y aussi l’inverse.

En 2012, Mike Trout se joint aux Angels sur une base permanente et est élu la recrue de l’année. En 2014 et 2016, il reçoit le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine, et ce, malgré le fait que son équipe n'ait pas participé aux séries éliminatoires. En 1987, l’ancien des Expos Andre Dawson, qui évoluait pour les Cubs à cette époque, s’est vu décerner le prix du joueur par excellence même si son équipe a terminé au dernier rang dans sa section.

Alors sur quels critères les journalistes peuvent-ils s’appuyer pour faire leurs choix? Les joueurs en nomination doivent être jugés dans l’une des catégories suivantes: son impact aux yeux des amateurs de baseball, ses statistiques personnelles et le rôle qu’il a joué pour permettre à son club de participer aux séries.

Aaron Judge connaît une saison de rêve pour un joueur-recrue alors qu’il a déjà fracassé le record 49 coups de circuits établi par Mark McGwire en 1989. Sans aucune hésitation, Judge devrait être un choix unanime pour la recrue de l’année. Sinon, il faudra retirer le droit de vote à celui qui ne l’a pas choisi.

Sans aucun doute, ses nombreux coups de circuit ont été le sujet de conversation tout au long de la saison. Tellement que sa performance au concours de coups de circuit a délogé l’intérêt autour du match des étoiles.

Ses statistiques offensives sont du jamais vu pour un joueur-recrue: plus de 100 coups sûrs, 100 points produits et 100 buts sur balles.

En première moitié de saison, il était la raison principale pour laquelle les Yankees se sont maintenus dans la course pour une place dans les séries. Souvent, le mois de septembre détermine le vote. En date du 26 septembre, ce fut un mois de septembre éblouissant. Il a claqué 13 coups de circuit et il a fait marquer 27 points.

Les Yankees participeront aux séries éliminatoires et tentent actuellement de rejoindre les Red Sox au premier rang.

Votre verdict monsieur le juge?

Aaron Judge, le joueur par excellence!