Yasiel Puig paye pour sa mauvaise conduite

Le voltigeur des Dodgers de Los Angeles Yasiel Puig a été laissé de côté intentionnellement par le gérant Dave Roberts lundi soir, car il est arrivé en retard au terrain, plus tôt en journée.

«Yasiel a été excellent toute l’année, mais pour être honnête, il devait être sur le terrain à un certain moment et il n’y était pas, a admis Roberts lors d’une conférence de presse. Tout le monde doit comprendre que notre seul objectif est de terminer la saison en force et de se préparer pour les séries éliminatoires. Aucun joueur ne peut se penser plus important que l’équipe. C’est lui qui a pris cette décision, pas moi.»

Cette année, Puig a frappé 126 coups sûrs, dont 26 coups de circuit, en plus de produire 70 points. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,259 et croisé la plaque 66 fois.

Les Dodgers possèdent présentement le meilleur dossier des ligues majeures (100-57) et tenteront d’atteindre la Série mondiale pour la première fois depuis leur championnat de 1988.