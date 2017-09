Simona Halep éliminée au 2e tour à Wuhan

Simona Halep, no .2 mondiale, a été éliminée dès son entrée en lice au 2e tour du tournoi WTA de Wuhan, battue sèchement par la jeune Russe Darya Kasatkina, 20 ans et no .30 mondiale, victorieuse de la Roumaine en deux manches de 6-2, 6-1, mardi.

Halep faisait sa rentrée après son élimination, déjà dès son entrée en lice, au 1er tour de l'US Open où elle avait été battue par la revenante Maria Sharapova.

Avant ces deux contre-performances, la Roumaine n'avait été battue dès son entrée dans un tournoi qu'une seule fois depuis le début de l'année, à l'Open d'Australie au mois de janvier, où l'Américaine Shelby Rogers avait été son bourreau.