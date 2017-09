Samuel Morin, le... franc-tireur des Flyers?!

Dans sa carrière au grand complet dans les rangs juniors et chez les professionnels, Samuel Morin a compté un grand total de 29 buts depuis 2011 en 401 matchs – saison régulière et séries incluses.

Vous comprendrez que le défenseur de 22 ans n’est pas un grand marqueur et ce n’est d’ailleurs pas pour ses qualités offensives que les Flyers de Philadelphie ont choisi le colosse de 6 pi 6 po au premier tour du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2013.

Or, Morin a démontré mardi qu’il pourrait peut-être se débrouiller si jamais on décidait de lui conférer plus de responsabilité en appui à l’attaque.

L’ancien de l’Océanic de Rimouski a inscrit son premier but camp d’entraînement 2017-2018 dans un match contre les Rangers de New York à l’aide d’un tir des poignets hors de ce monde. À voir dans la vidéo ci-dessus.