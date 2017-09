Saguenéens: Claude Bouchard de retour chez lui

«Je pense qu’il y a une belle chimie entre nous deux. On est conscient que cette chimie-là est bien importante derrière le banc. Yanick est une personne qui travaille en équipe et qui délègue beaucoup, alors c’est sûr que pour nous, les assistants-entraîneurs, c’est intéressant, car on a quand même beaucoup de tâches», a expliqué Bouchard.