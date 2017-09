Ronaldo et le Real domptent Dortmund, Monaco sombre face à Porto

Le Real Madrid, double tenant du titre, a dompté Dortmund dans son antre (3-1) avec un doublé de Cristiano Ronaldo, mardi lors de la 2e journée de phase de groupes de la Ligue des champions, tandis que Monaco, demi-finaliste l'an dernier, s'est fait piéger à domicile par Porto (3-0).

Groupe H : Ronaldo et le Real en feu

Les «Merengue» n'avaient plus réussi à l'emporter face au BVB depuis six rencontres de C1, avec notamment les deux nuls de l'an dernier? C'est désormais chose faite grâce à un doublé de sa star Cristiano Ronaldo et une reprise de volée de Gareth Bale, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang n'a pu que sauver l'honneur devant son public.

Avec ce succès de prestige, le Real de Zinédine Zidane, mal en point en championnat, montre qu'il ne compte pas abandonner son titre facilement. Plus que jamais meilleur buteur de l'histoire de la compétition européenne (110), Ronaldo a également marqué un peu plus l'histoire de son club en marquant pour son 400e match avec le Real Madrid.

Dans l'autre rencontre du groupe, Tottenham a décroché un 2e succès d'affilée (3-0) face à l'Apoel Nicosie grâce à un triplé d'Harry Kane. En seulement deux rencontres de C1, il en est à cinq buts.

Groupe E : Liverpool en échec, Séville prend les commandes

Le Séville FC a pris les commandes. Grâce à un triplé de Wissam Ben Yedder, le club andalou n'a pas fait de détail face au modeste club slovaque de Maribor (3-0). Du côté de Liverpool, les Reds n'ont pu faire mieux qu'un 2e nul consécutif sur la pelouse du Spartak Moscou (1-1).

Les hommes de Jürgen Klopp, rapidement menés au score après un coup franc de Fernando, ont réagi dans la foulée grâce à Coutinho, sur le chemin de sa meilleure forme. Mais les Moscovites ont bien tenu...

Groupe F : Manchester City déroule, Naples se relance

Les "Citizens" sont inarrêtables. Intouchables en Premier League, les hommes de Pep Guardiola ont décroché leur 2e victoire en C1 en s'imposant contre le Shakhtar Donetsk (2-0), grâce notamment à une sublime frappe enroulée de Kevin de Bruyne, après le carton contre Feyenoord Rotterdam (4-0) lors de leur entrée en lice. Ils prennent seuls les commandes du groupe, tandis que Naples, défait lors de la 1re journée, s'est relancé contre Rotterdam (3-1).

Groupe G : Monaco coule face à Porto, Besiktas seul en tête

Le retour en France de Sergio Conceiçao s'est avéré gagnant. L'ancien entraîneur de Nantes a joué un mauvais tour à son homologue et compatriote de Monaco Leonardo Jardim avec son FC Porto en donnant une leçon de réalisme au demi-finaliste de l'édition précédente. Et dire que les Portugais avaient subi la loi de Besiktas lors de la 1re journée...

C'est Vincent Aboubakar, lui aussi un ancien pensionnaire de L1, qui a inscrit deux des trois buts portugais, synonymes de première défaite à domicile pour les Monégasques depuis quinze rencontres (11 victoires, 3 nuls). 3-0 face à Porto, c'était déjà le score de la finale de Ligue des champions en 2004...

Conséquence au classement: Monaco partage la dernière place avec Leipzig, tombé sur le terrain de Besiktas (2-0) qui prend seul les commandes de ce groupe très homogène.