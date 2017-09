Les Mooseheads, une pépinière de talents

Publié aujourd'hui à 18h15

Mis à jouraujourd'hui à 18h23

Vous l'avez vu dans mon reportage du jour (c'est dans la vidéo ci-dessus!) : les partisans des Mooseheads de Halifax ont toute une équipe sous les yeux.

Au moins trois, peut-être quatre joueurs des Mooseheads pourraient être des choix de premier tour lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey à Dallas en juin 2018.

Les attaquants Benoit-Olivier Groulx et Filip Zadina sont d'excellents espoirs.

L'arrière Jared McIsaac est l'un des meilleurs défenseurs canadiens disponibles au prochain encan.

Le nombre de gardiens choisis en première ronde du repêchage de la LNH a beau être en chute libre depuis quelques années, le potentiel du jeune gardien de 17 ans des Mooseheads, Alexis Gravel, ne fait aucun doute.

C'est donc quatre joueurs de l'équipe qui pourraient percer le top 31 de la prochaine séance de sélection de la LNH.

Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la LHJMQ.

Le record est de trois, des Sea Dogs de Saint-Jean en 2011. Jonathan Huberdeau (Floride), Nathan Beaulieu (Montréal) et Zack Phillips (Minnesota) avaient alors été choisis en première ronde.

À deux reprises, les Mooseheads ont eu deux de leurs joueurs être choisis en première ronde d'un repêchage : 2007 (Jakub Voracek et Logan MacMillan) et 2013 (Nathan MacKinnon et Jonathan Drouin).

Depuis 1999, seulement trois organisations ont réalisé pareil fait d'armes : les Mooseheads (2007 et 2013), les Sea Dogs (2011 et 2015) et l'Océanic (2013).

Quatre choix de premier tour la même année serait donc tout simplement... incroyable!

Une expertise qui vaut son pesant d'or

Les Mooseheads sont devenus l'une des plus belles pépinières de talents pour la LNH. Leur expertise avec les Timo Meier, Nikolaj Ehlers, Nico Hischier et tous les autres vaut son pesant d'or.

Depuis 15 ans, ils ont fourni 31 joueurs à la LNH par l'entremise du repêchage. Ils sont bons premiers dans le circuit Courteau. L'Océanic suit avec 26 joueurs repêchés, les Cataractes et les Olympiques arrivent au troisième rang avec 25 joueurs repêchés chacun.

Même si les Sea Dogs ont été créés en 2005, ils brillent avec 24 joueurs réclamés dans la Ligue nationale de hockey (en 12 ans).

Les derniers de classe? Retirons l'Armada de Blainville-Boisbriand (5 joueurs) et le Phoenix de Sherbrooke (4 joueurs), équipes qui n'ont été lancées qu'en 2011 et 2013.

Le Titan d'Acadie-Bathurst arrive en queue de peloton avec neuf joueurs choisis en 15 ans. L'équipe de la région Chaleur est suivie par les Voltigeurs de Drummondville (13 joueurs repêchés en 15 ans) et les Saguenéens de Chicoutimi (14 joueurs en 15 ans).

Créés en 1969, les Cataractes de Shawinigan s'approchent de plus en plus du plateau des 100, avec 91 joueurs repêchés dans la LNH. Ils sont toujours les meneurs dans l'histoire de la LHJMQ, devant les Olympiques de Gatineau (87) et les Saguenéens de Chicoutimi (59).