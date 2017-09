La MLS en 5 minutes : TFC et NYCFC en perte de vitesse

Comme à son habitude, l’équipe de «L’Impact cette semaine» vous offre un tour d’horizon de l’actualité marquante des sept derniers jours dans le circuit Garber.

Cette semaine, le trio s’est penché sur les deux meilleures équipes de la MLS, le Toronto FC et le New York City FC, toutes deux en perte de vitesse dernièrement.

Les meneurs au classement de la MLS, le TFC, ont notamment perdu leurs deux derniers matchs.

«On peut dire que c’est circonstanciel puisque Toronto jouait sans Giovinco, sans Altidore et parfois sans Vazquez. Reste que tu ne veux pas avoir cette séquence négative dans le dernier droit parce que tu peux perdre un peu ta confiance et les autres équipes se disent que, finalement, le TFC n’est pas si invincible qu’on peut le croire», souligne Vincent Destouches.

D’ailleurs, après le Toronto FC la semaine dernière, l’Impact de Montréal a l’occasion de surprendre le NYCFC ce mercredi au Stade Saputo.

Le terrain des Revs fait jaser

Ailleurs dans la MLS, le défenseur du Toronto FC Michael Bradley a vertement critiqué la qualité du terrain du Gillette Stadium où l’équipe a disputé son plus récent match, subissant la défaite aux mains du Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

En effet, les lignes du terrain de football des Patriots étaient encore bien visibles sur le terrain, une situation déplorable pour les joueurs et l’image du circuit.

«C’est épouvantable de voir un terrain de soccer comme celui-là en MLS en 2017, note Nicolas A. Martineau. On est capable d’effacer les lignes à Seattle et à Atlanta, on devrait être en mesure de le faire du côté de la Nouvelle-Angleterre également.»