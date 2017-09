Impact: une formation différente face au New York City FC?

Les chances de l'Impact de Montréal de se qualifier pour les séries éliminatoires sont plutôt faibles.

En fait, selon le site de la MLS, le onze montréalais n'aurait que 8 % de chance d'obtenir leur billet pour les éliminatoires.

Toutefois, les joueurs de l'Impact continuent d'espérer.

«On est passé à autre chose, a souligné l'attaquant québécois Anthony Jackson-Hamel, mardi, en faisant référence à la défaite de l'équipe face à Atlanta United FC il y a quelques jours. Maintenant, on se concentre sur le prochain match, qui est demain (mercredi). Il faut aller chercher la victoire, rien de moins. On croit encore en nos chances et on est encore positifs.»

Les hommes de Mauro Biello croiseront le fer avec le New York City FC, mercredi au Stade Saputo.

Et l'entraîneur-chef pourrait apporter des changements à sa formation.

«C'est normal, il y a de la fatigue, surtout dans cette période (de la saison) où tu mélanges toutes ces émotions, a confié Biello. Mais c'est pourquoi on a une équipe de 28 ou 29 joueurs, pour être en mesure de prendre la relève dans des moments comme ça.»

