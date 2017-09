Impact : «Mauro Biello aime trop son équipe»

L’entraîneur de l’Impact de Montréal Mauro Biello se retrouve à nouveau au centre d’un débat entourant ses choix stratégiques lors du match de dimanche contre l’Atlanta United FC.

En retard 1-0 après la première demie, Mauro Biello n’a pas jugé bon d'effectuer des changements au retour de ses joueurs sur le terrain. Le premier est venu à la 63e minute, quand Matteo Mancosu a pris la place de Patrice Bernier. Puis, Michael Salazar est entré en remplacement de Chris Duvall comme latéral (71’) et, finalement, Hernan Bernardello a substitué Samuel Piette en milieu de terrain (77’). Jamais Mauro Biello n’a altéré son schéma tactique de 3-5-2 qui, selon l’analyse de Vincent Destouches, a été carrément inefficace.

«Les joueurs de couloir (Daniel Lovitz et Chris Duvall) ne créaient rien offensivement et on est en retard après 45 minutes, alors en revenant du vestiaire, moi je m’attendais à ce que Mauro Biello ait fait un changement. Il fallait retirer un défenseur, surtout que Deian Boldor ne connaissait pas un bon match. On le retire, Piatti revient sur l’aile gauche et on met un ailier droit pour faire reculer les latéraux adverses. Ça me paraissait évident», raisonne-t-il.

Manque de cohésion défensive

Les problèmes ne se trouvaient pas uniquement dans les couloirs dimanche, à Atlanta. Derrière l’action, les défenseurs Laurent Ciman et Deian Boldor communiquaient longuement afin de trouver un peu de cohésion.

«Les deux ne s’entendaient pas sur le terrain, notamment sur l’endroit où se trouvait la fameuse ligne de défense. On a senti qu’ils n’étaient pas du tout sur la même longueur d’onde, note pour sa part Nicolas A. Martineau. Ça, peut-être que Mauro Biello et son groupe d’entraîneurs auraient pu le voir et sortir Boldor du match.»

Vincent Destouches se questionne d’ailleurs sur l’utilisation du jeune Roumain de 22 ans par l’Impact depuis son arrivée à Montréal.

«Il faut faire la différence entre un mauvais joueur et un mauvais match, tempère-t-il d’emblée. Deian Boldor sera supérieur à Kyle Fisher, j’en suis convaincu, mais visiblement, il a besoin de temps pour s’adapter et du temps, l’équipe n’en a pas en ce moment.»