Huit joueurs qui attirent l’attention en présaison

Il n’y a pas d’honneur pour récompenser les meilleurs marqueurs en période présaison, ce qui ne signifie pas pour autant qu’on ne doit pas s’y intéresser. Parmi les vétérans et les recrues, voici huit joueurs qui se sont signalés lors des camps préparatoires à travers la LNH.



Clayton Keller, Coyotes de l’Arizona

La recrue de 19 ans a fait tourner bien des têtes. Avec deux buts et cinq points en deux matchs, ses statistiques parlent d’elles-mêmes. La vitesse est l’une des plus grandes armes de Keller, et il l’utilise des deux côtés de la patinoire. Il pourrait être un candidat cette année au trophée Calder puisque peu d’autres joueurs possèdent autant de qualités.



Patrick Sharp, Blackhawks de Chicago

Avec quatre points en deux matchs, Sharp a bien paru jusqu’à présent. Le joueur de 35 ans ne devrait pas avoir le temps de glace réservé aux six meilleurs attaquants de la formation sur une base régulière, mais ses qualités en feront certainement un ailier qui pourrait beaucoup apporter aux Hawks cette saison.



Pavel Zacha, Devils du New Jersey

Sixième choix au repêchage au total en 2015, le joueur de 20 ans a inscrit trois buts et cinq points en trois matchs. Après une année recrue décevante, Zacha semble déterminé à démontrer ce dont il est capable. En utilisant sa taille, sa vitesse et son talent, il présente de belles promesses en vue de la saison.



Mathew Barzal, Islanders de New York

Trois buts en trois matchs et un vote de confiance, c’est ce que Barzal a obtenu lors de la période présaison. Selon l’entraîneur Doug Weight, le joueur de 20 ans en a fait suffisamment pour gagner sa place avec les Islanders. Ses qualités de fabricant de jeu et sa vitesse pourraient certainement devenir des armes offensives supplémentaires pour une équipe qui en a bien besoin.



Mikkel Boedker, Sharks de San Jose

Avec trois buts en deux matchs préparatoires, le talentueux ailier de 27 ans a donné une raison aux partisans des Sharks de croire qu’il pourra avoir un impact significatif cette saison. Son plus grand atout est sa rapidité et il a été en mesure de bien l’utiliser jusqu’à présent. S’il poursuit sur sa lancée en saison régulière, cela pourrait être payant.



Brock Boeser, Canucks de Vancouver

Avec quatre buts et six points en trois matchs, le jeune joueur de 20 ans pourrait bien obtenir sa chance de commencer la saison avec les Canucks. À chacun des matchs présaison, il a démontré qu’il était en mesure d’évoluer contre des joueurs du calibre de la LNH. Il joue avec beaucoup de cœur à chacune de ses présences sur la glace.



Brad Hunt, Golden Knights de Vegas

Avec un but et six points en trois rencontres, le défenseur de 29 ans connaît beaucoup de succès jusqu’à présent et pourrait bien commencer la saison dans la LNH cette année. Lors de ses trois sorties, il a joué une vingtaine de minutes par match, s’est montré solide à la ligne bleue et a produit en avantage numérique. Hunt s’avère déjà une belle surprise.



Tomas Hyka, Golden Knights de Vegas

Choix de sixième ronde des Kings de Los Angeles en 2012, Hyka a inscrit quatre buts et cinq points en trois matchs. Le joueur de 24 ans, qui n’a pas encore trouvé sa place dans la LNH, semble vraiment déterminé à saisir sa chance avec les Golden Knights.

Lisez ici le texte original du magazine The Hockey News.