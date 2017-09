Football RSEQ: messieurs les officiels, nous sommes en 2017!

Publié aujourd'hui à 08h53

Mis à jouraujourd'hui à 08h56

Bienvenue en 2017!

La société change, le sport essaie de suivre. Si, par hasard, vous n’aviez pas vu ça passer (!), sachez que la sécurité est devenue l’enjeu #1 du sport. Les gens ont des craintes. Les sports tentent de s’adapter.

Ce n’est pas la première fois que je m’exprime sur la sécurité, mais je me répète, mon sport, le football, est TELLEMENT plus sécuritaire qu’il y a deux, cinq, 10 ou 25 ans.

Malgré tout, les craintes sont plus grandes que jamais. C’est le retour de l’ascenseur et c’est normal ainsi. Mais des changements MAJEURS à cet effet ont été apportés à tous les niveaux récemment.

Des changements de mentalité, de façons de faire, de techniques de jeu, mais surtout de règlements.

La tête ne fait plus partie du jeu. Je me répète, la tête ne fait plus partie du jeu.

On ne peut plus frapper quelqu’un (et se faire frapper) avec ce tout ce qui se situe plus haut que les épaules. C’est pourtant simple, et c’est écrit noir sur blanc :

Crédit photo : Règlement 2016-2017 de Football Canada, p.52

Malheureusement, les craintes d’appliquer les règles sont parfois aussi grandes que les craintes liées à la pratique dudit sport.

Avant-hier

J’ai été profondément déçu dimanche après-midi.

Des dizaines de milliers de spectateurs ont été témoins d’une vieille façon de faire en fin de match entre les Stingers de l'Université Concordia et le Rouge et Or de l'Université Laval. Une bonne-vielle-technique-désuète-datant-de-l’ancien-football.

Sur la séquence, à 11 secondes de la fin du match, un joueur défensif cible la tête de son adversaire et se projette tel un missile en direction de «l’objectif-tête». C’est d’ailleurs un jeu qui s’est avéré crucial dans l’issue du match. Un jeu-clé qui aurait dû être jugé comme illégal et puni en conséquence. Malheureusement, on n’a pas sévi sur le jeu en question.

RSEQ: plaqué illégal Rouge et Or - Stingers - TVA Sports

Comprenez-moi bien, le but de mon texte n’est surtout pas d’attaquer qui que ce soit, surtout pas l’étudiant-athlète qui avait comme seul but de séparer l’adversaire du ballon.

Mais par principe personnel, je n’ai pas le choix de donner de la visibilité et de la clarté à l’évolution d’un sport près du précipice.

Le football a connu une campagne de salissage démesurée, mais nécessaire. Suite à quoi on s’est remis en question, on s’est aussi pointé du doigt... mais on s’est surtout réinventé.

J’écris d’ailleurs ce texte pour tous ceux qui se sont penchés sur la question, souhaitant ultimement garder un sport en vie. Un sport qui s’est vu attribuer les pires critiques sans toutefois être contrebalancées avec les nombreux bienfaits liés à sa pratique.

En somme, les choses ont changé, et pour le mieux.

Mes amis les officiels

Si je n’avais pas encore été suffisamment clair, depuis quelques années, les acteurs du football ont fait front commun pour éliminer la tête au football!

Malheureusement, dans le match en question, on a oublié cet élément important.

Le groupe d’officiels a oublié son mandat premier, étant la promotion d’un sport juste, équitable... ET SÉCURITAIRE.

Les arbitres ont le mandat clair (voir ci-dessus), en cas de rudesse excessive pouvant mener à une blessure, de sévir. La sanction est nécessaire pour être conséquent et surtout pour envoyer un message propre.

Dans le cas qui nous intéresse, ni mouchoir ni expulsion n’ont été décernés. Et les deux étaient souhaités, et ce, même à 11 secondes de la fin de match dans une situation qui aurait pu concrètement influencer le résultat.

L’action se passe à toute vitesse certes, mais en 2017, même dans une situation 50/50, la sécurité doit être priorisée. Peu importe le match, le niveau de compétition, le chronomètre, l’enjeu, l’emplacement, et l’officiel en poste.

C’est primordial, sinon ce merveilleux sport va continuer de s’enfoncer.

Dans le cas qui nous intéresse, le joueur en question était dangereux sur le terrain. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois qu’un de ses contacts était limite.

En réalité, l’impact illustré sur la vidéo n’était même pas limite, il était probant.

Comprenez-moi bien; je ne souhaite jamais voir un étudiant-athlète expulsé d’un match. Ce n’est pas ça mon message. Mais justement, le message envoyé doit être clair.

C’est strictement interdit en 2017 d’agir de la sorte. Pas de zone grise, pas d’hésitation, pas d’explication.

C’est non!

Le joueur fautif ne voulait certainement pas délibérément blesser l’adversaire. Sa technique de plaqué est toutefois ancrée en lui. La sécurité ne lui a pas passé par la tête lors du jeu.

Ses vieilles habitudes ont prévalu.

On ne peut pas lui en vouloir d’avoir réagi ainsi, mais on peut en vouloir que, durant sa carrière, rien de suffisamment grave n’est arrivé pour capter son imagination et ainsi mener à une remise en question.

2017!

En 2017, les habitudes doivent changer. Tu peux continuer de frapper pour faire mal, mais JAMAIS dans cette zone névralgique.

Comme une contravention au volant, la punition se veut comme un «wake up call». Le joueur doit se sentir profondément mal d’avoir agi ainsi.

Ses réflexes doivent changer et les arbitres sont en grande partie les catalyseurs de ce changement.

Le match de dimanche en était un du plus haut niveau amateur au pays, diffusé aux quatre coins de la province à la télé.

Les officiels attitrés sont parmi les meilleurs de la profession. Malgré tout, ils n’ont même pas eu le réflexe de sévir et de façon systématique.

Imaginez maintenant ce qui se passe dans les niveaux atomes à Granby, cadets au Saguenay, juvéniles en Mauricie et collégial en Outaouais.

Le message ne se rend pas.

On avait une belle opportunité, dimanche, de faire de la formation en accéléré, de lancer un message clair aux joueurs, parents, entraîneurs, administrateurs et autres arbitres que les choses ont changé et que c’est tolérance zéro à cet égard.

Plusieurs invoqueront assurément l’argument des bénévoles, du manque de relève en arbitrage, de la pression qui leur est imposée.

Malheureusement pour eux, aujourd’hui, je serai intransigeant.

Les arbitres acceptent un mandat, ils doivent ainsi le remplir sans condition. Ils sont dans l’obligation d’avoir la main sur la gâchette, tout le temps, peu importe le chronomètre, le match, les équipes, le niveau, l’enjeu, leur réputation, les joueurs impliqués pour prioriser la sécurité des étudiants-athlètes...TOUT LE TEMPS.

D’autres m’accuseront de partisanerie envers une équipe ou une autre.

Je peux vous promettre que, via ce texte, mon seul jupon pouvant dépasser est celui de la fierté de pouvoir contribuer au legs positif que mérite ce merveilleux sport.

Une discipline qui mérite de redorer son blason de rassembleuse, de formatrice et de fondatrice ultime de valeurs collectives.

Malgré tout, je suis profondément déçu de ce qui s’est passé dimanche à Québec. J’espère que plusieurs font ou feront une introspection profonde.

Parce qu’après tout, on est en 2017.