Dwyane Wade et Lebron James sur le point d'être réunis

Les Cavaliers de Cleveland et Dwyane Wade seraient sur le point de s’entendre sur les termes d’un contrat qui réunirait Wade et son bon ami Lebron James, autrefois coéquipiers et champions avec le Heat de Miami.

C’est ce que rapporte le journaliste du réseau ESPN Adrian Wojnarowski, mardi, ajoutant que l’entente pourrait être annoncée aussi tôt que mercredi.

Dwyane Wade is nearing a commitment to sign with Cleveland and could finalize decision as soon as Wednesday, league sources tell ESPN.