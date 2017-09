Donald Trump revient à la charge contre la NFL

Après une nouvelle démonstration d’unité de la NFL lundi soir avant le match entre les Cowboys de Dallas et les Cardinals de l’Arizona, le président américain Donald Trump est revenu à la charge sur Twitter mardi matin.

En réponse aux déclarations de Donald Trump appelant les propriétaires des équipes de la NFL à renvoyer les joueurs qui posaient le genou au sol durant l’hymne national américain, les équipes de la NFL ont démontré une unité forte lors du dernier week-end. Celle-ci s’est traduite par la présence de nombreux propriétaires aux côtés de leurs joueurs, sur le terrain, durant l’hymne national. Le mouvement a connu son apogée lundi quand le propriétaire des Cowboys de Dallas, «l’équipe des États-Unis», a accompagné ses joueurs dans un geste symbolique avant l’interprétation du «Star-Spangled Banner».

Jerry Jones & the Cowboys. pic.twitter.com/HwWJkaaVb1 — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) 26 septembre 2017

Sans surprise, Donald Trump est revenu à la charge dans une série de tweets.

Ratings for NFL football are way down except before game starts, when people tune in to see whether or not our country will be disrespected! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 septembre 2017

«Les cotes d’écoute de la NFL sont en constante baisse sauf pour le début des matchs, quand les gens ouvrent leur télé pour voir si notre pays sera déshonoré ou non», a-t-il amorcé.

The booing at the NFL football game last night, when the entire Dallas team dropped to its knees, was loudest I have ever heard. Great anger — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 septembre 2017

«Les huées lors du match de lundi quand les Cowboys se sont agenouillés étaient les plus bruyantes que je n’ai jamais entendues. Belle colère!»

But while Dallas dropped to its knees as a team, they all stood up for our National Anthem. Big progress being made-we all love our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 septembre 2017

«Mais alors que les Cowboys ont posé le genou au sol en équipe, ils se sont tenus debout durant notre hymne national. De gros progrès, nous aimons tous notre pays.»

Les propos de Donald Trump avaient soulevé un véritable tollé dans le monde du sport la semaine dernière. Des athlètes de la NFL, mais aussi de la NBA et du baseball majeur ont critiqué ouvertement le président américain l’accusant notamment de diviser le pays.

Il a aussi retiré son invitation à la Maison-Blanche aux Warriors de Golden State, champions de la NBA, après que leur joueur étoile Stephen Curry eut mentionné ne pas avoir l’intention de s’y rendre.

Dans la LNH, les Penguins de Pittsburgh ont fait connaître leur intention de maintenir leur visite à Washington en dépit des actions du président.