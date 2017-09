Deuxième manche fatale pour les Rays à New York

Les Yankees ont marqué quatre points en deuxième manche pour signer un gain de 6-1 face aux Rays de Tampa Bay, mardi soir, à New York.

À VOIR : Sommaire

Starlin Castro a claqué sa 15e longue balle de la saison, avant de voir Aaron Hicks et Aaron Judge soutiré des buts sur balles, alors que tous les coussins étaient occupés.

Un mauvais lancer de Chaz Roe a par la suite permis à Ronald Torreyes de venir marquer.

Du côté des visiteurs, Steven Souza fils a placé la balle en lieu sûr trois fois.

C’est Jordan Montgomery (9-7) qui a mérité la victoire. Le gaucher de 24 ans a accordé six coups sûrs et un point en six manches complètes de travail.

Blake Snell (4-7) a quant à lui hérité du revers. Il a concédé quatre coups sûrs et quatre points en seulement une manche.

Avec cette victoire, les Yankees se sont assurés de disputer le match éliminatoire de la Ligue américaine à domicile s’ils devaient y participer.