Canadiens: pas de panique

Les Canadiens de Montréal ont perdu leurs cinq premiers matchs préparatoires, mais l'heure n'est pas à la panique, loin de là.

Dans un premier temps, il faut rappeler que les trois meilleures équipes du calendrier préparatoire 2016-2017, l'Avalanche du Colorado, les Red Wings de Detroit et les Coyotes de l'Arizona n'ont pas participé aux séries éliminatoires.

Deuxièmement, au niveau individuel, il faut se souvenir que le meilleur pointeur du Tricolore l'an dernier, en matchs préparatoires, avait été nul autre que Nathan Beaulieu. On connaît la suite.

Finalement, les blessures subies par l'attaquant Jonathan Drouin et le défenseur David Schlemko ne seraient pas sérieuses et on devrait les voir en action cette semaine.

Tous les détails avec Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.