Victor Mete: une décision sera prise à la fin du camp

Le jeune défenseur Victor Mete fait réfléchir l'état-major des Canadiens à l'heure actuelle.

L'entraîneur-chef Claude Julien a indiqué durant son point de presse, lundi soir, que l'équipe patientera jusqu'à la fin du camp d'entraînement avant de prendre une décision à son endroit.

Claude Julien said in french that a decision on Victor Mete will be made at the end of the camp. So he'll finish the week in Montreal.