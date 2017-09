Une initiative particulière des Golden Knights

Les Golden Knights de Las Vegas ont tenu à rendre hommage à leurs détenteurs d'abonnements de saison, lundi.

La nouvelle formation de la Ligue nationale de hockey a en effet intégré les noms de ces partisans dans leur glace, au T-Mobile Arena.

Nous verrons donc cela pour la première fois de l'histoire, cette saison, dans le circuit Bettman.

