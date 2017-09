MLB: déjà la dernière semaine

Publié aujourd'hui à 13h39

Mis à jouraujourd'hui à 13h43

Nous y sommes presque...

Le baseball majeur mettra fin à sa saison régulière dimanche prochain. Peu de choses peuvent encore changer en prévision des séries éliminatoires. En fait, seule la deuxième position pour le meilleur deuxième dans la Ligue nationale est toujours prenable. Les Rockies ont deux matchs d'avance sur les Brewers et 2,5 matchs sur les Cardinals. Ce qui devrait suffire avec six matchs à jouer.

La semaine prochaine, j'irai de mes surprises et mes déceptions pour la saison ainsi que mes honneurs individuels, d'ici là, voici ce qu'on doit surveiller pour la dernière semaine d'activités.

Aaron Judge : Après un passage à vide entre juillet et septembre, la recrue des Yankees vient de retrouver son oeil au bâton. Depuis le 1er septembre, il a maintenu une moyenne au bâton de ,296 avec 11 circuits et 23 points produits. Il en avait frappé seulement sept du 8 juillet au 31 août! Maintenant, avec 49 longues balles, il devrait facilement battre le record de circuits pour une recrue de Mark McGwire (49). Ce qui est encore plus impressionnant est son total de buts sur balles (119). Non seulement un record pour une recrue, mais cela le place en tête du baseball majeur. Judge a clairement remis les Yankees sur le droit chemin.

Bryce Harper : On l'avait pratiquement oublié, mais le voltigeur-vedette des Nationals de Washington est absent depuis le 12 août dernier et il devrait être de retour au jeu ce soir. Ça lui laisse une bonne semaine pour se préparer pour les séries éliminatoires. En 106 matchs seulement, il avait déjà totalisé 29 circuits, 87 points produits et maintenu une moyenne au bâton de ,326.

J.D. Martinez : Il est rare qu'une transaction réalisée à la date limite vienne changer autant le visage d'une équipe. Depuis son arrivée en Arizona, Martinez a frappé 27 circuits et produit 58 points en... 57 matchs! Ce qui n'est pas étranger à leur retour en séries pour la première fois depuis 2011. Ils affronteront maintenant les Rockies, les Brewers ou les Cards pour le match-suicide le 4 octobre prochain.

Teoscar Hernandez : Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais celui que les Blue Jays ont acquis dans la transaction envoyant Francisco Liriano à Houston commence à se faire un nom. Il vient de frapper un circuit dans un troisième match de suite et pourrait être la solution au premier rang des frappeurs des Jays la saison prochaine. Le voltigeur devra toutefois améliorer son pourcentage de retraits sur des prises (33,3%).