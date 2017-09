Lightning: le numéro 4 de Vincent Lecavalier sera retiré

Le numéro 4 du Québécois Vincent Lecavalier sera hissé dans les hauteurs du Amalie Arena, domicile du Lightning de Tampa Bay.

La cérémonie aura lieu le 10 février 2018 lors d'un match face aux Kings de Los Angeles.

Avec le Lightning, Lecavalier a pris part à 1037 rencontres étalées sur 14 saisons, marquant 383 buts et amassant 491 aides.

Lecavalier a disputé 1212 parties dans la LNH, amassant 949 points, dont 421 buts, avec le Lightning, les Flyers de Philadelphie et les Kings.

Il deviendra le deuxième joueur de l'histoire de l'organisation à recevoir pareil honneur, après un autre Québécois, Martin St. Louis.

«C’est un grand honneur que de voir son numéro retiré et j’aimerais remercier le Lightning ainsi que Jeff Vinik pour cette reconnaissance, a mentionné le joueur de centre dans un communiqué. La communauté de Tampa Bay et les partisans ont traité ma famille et moi de façon incroyable, alors ce sera spécial de partager ce moment avec eux.»

Lecavalier a remporté la coupe Stanley en 2004 avec la formation floridienne et le trophée Maurice-Richard au terme de la saison 2006-2007.

L’homme de 37 ans, qui a participé au match des étoiles à quatre reprises, a été le tout premier choix du repêchage de 1998, après avoir fait la pluie et le beau temps avec l’Océanic de Rimouski, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il était devenu le plus jeune capitaine de l’histoire de la Ligue nationale le 1er mars 2000, à 19 ans et 314 jours.