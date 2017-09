Les Tigres se mettent en marche illico

La saison 2017-2018 débute en force pour les Tigres de Victoriaville : deux matchs, deux victoires en prolongation, chaque fois sur des buts de Maxime Comtois – autant de buts décisifs pour l’attaquant qu’en 35 matchs en une saison complète précédemment dans sa carrière.

Tous les espoirs sont permis, après 15 ans sans championnat dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

«C’est une pression le fun, a compris Louis Robitaille, entraîneur-chef des Tigres, dans une entrevue avec TVA Sports. Les gars connaissent les attentes. On sait qu’on a une équipe un peu plus vieille, à maturité. L’important pour moi, c’est que nous finissions dans le top 10, parmi les meilleures équipes de la ligue.»

«C’est excitant qu’on nous prédise un top 3, s’est réjoui l’attaquant Pascal Laberge, retranché du camp d’entraînement des Flyers de Philadelphie dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Je pense qu’on sera capable de monter au classement cette année.»

Le retour des piliers



Comtois et Laberge sont parmi les vétérans des Tigres qui veulent rebondir cette saison. Le premier a vécu son premier camp d’entraînement de la LNH après avoir été choisi au deuxième tour du repêchage par les Ducks d’Anaheim. Le second est remis d’une commotion cérébrale qui lui a fait rater 22 rencontres l’an dernier.

«Ce sont deux gars qui ont travaillé extrêmement fort l’an passé malgré le fait qu’ils n’aient pas autant produit qu’on s’y attendait, a souligné Robitaille. Ils sont arrivés ici gonflés à bloc avec une super attitude. Ce sont deux leaders pour nous.»

«Nous avons appris de (la saison 2016-2017), a convenu Comtois. C’est derrière nous. On veut aider "Victo".»

«Une saison comme celle-là, ça forge le caractère, d’ajouter Laberge. Ça n’allait pas bien sur la glace, ça n’allait pas bien hors glace... Mes proches m’ont beaucoup aidé.»

Comtois et Laberge avec Équipe Canada junior?



Le duo peut espérer une invitation à la Série Canada-Russie en novembre prochain, la première étape du processus de sélection de l’équipe canadienne qui participera au Championnat mondial de hockey junior (CMHJ).

«Je n’y ai pas encore pensé, mais avoir un bon début de saison peut aider à participer au "World Junior", on ne sait jamais», a calculé Laberge.

«Ça fait deux ans qu’on ne passe pas le premier tour des séries (avec les Tigres), c’est dur pour l’équipe et la ville, esquive pour sa part Comtois. On veut vraiment ramener un championnat, on a l’équipe pour.»