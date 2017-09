Les Nationals ajoutent une victoire à leur fiche

Michael A. Taylor a produit deux points dans une victoire de 3-1 des Nationals de Washington face aux Phillies, lundi soir, à Philadelphie.

À VOIR : Sommaire

Le voltigeur de centre a frappé un coup de circuit, alors que Jayson Werth se trouvait déjà sur les sentiers, lors de la deuxième manche.

Dans la défaite, Odubel Herrera a produit l’unique point des siens avec sa 14e longue balle de la saison.

Au total, les joueurs des Phillies ont placé la balle en lieu sûr seulement six fois.

Jayson Werth a quant à lui produit le troisième point des Nationals en poussant Ryan Zimmerman au marbre.

La victoire est allée au dossier d’A.J. Cole (3-5). Il a accordé six coups sûrs et un point en cinq manches et deux tiers de travail sur la butte.

Sean Doolittle a fermé les livres pour mériter son 24e sauvetage de la saison.

C’est Aaron Nola (12-11) qui a hérité du revers.