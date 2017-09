Les Braves dominent les Mets

Nick Markakis, Tyler Flowers et Rio Ruiz ont chacun produit deux points dans la victoire de 9-2 des Braves d’Atlanta face aux Mets, lundi, à New York.

Markakis a claqué son 38e double de la saison, en sixième manche, ce qui a permis à Lucas Sims et Ender Inciarte de marquer.

Flowers a quant à lui réussi son 12e circuit de la campagne alors que Markakis était sur les sentiers.

Pour sa part, Ruiz a frappé deux ballons-sacrifices.

De son côté, Tomas Nido a produit les deux points des Mets grâce à un double, en septième manche.

Sims (3-5) a obtenu la victoire. Le partant des Braves a alloué deux points et cinq coups sûrs en six manches et deux tiers.

La défaite est allée au dossier de Chris Flexen (3-5), qui a concédé quatre points et trois coups sûr en cinq manches de travail.