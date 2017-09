La retraite pour Charline Labonté

La gardienne de but québécoise Charline Labonté a annoncé sa retraite internationale, lundi.

L'athlète de 34 ans a disputé 61 parties avec la formation canadienne féminine de hockey, conservant un dossier de 45-12-1, une moyenne de buts alloués de 1,51 et un taux d'efficacité de ,919.

Elle a remporté la médaille d'or olympique en 2002 (Salt Lake City), 2006 (Turin), 2010 (Vancouver) et 2014 (Sotchi).

De plus, elle a triomphé à deux reprises et remporté six médailles d'argent au Championnat du monde de hockey.