Justin Éthier refuse de céder à la panique

Malgré une performance à oublier de l’offensive, Justin Éthier n’est pas prêt à presser le bouton d’alarme.

«À la même date l’an dernier, on avait joué un match épouvantable à Mount Allison et c’était un désastre en offensive après quatre parties en 2013, a souligné le coordonnateur offensif du Rouge et Or Justin Éthier. Je ne suis pas content, mais je ne suis pas découragé et je ne panique pas.»

Les moments de réjouissances ont été très peu nombreux pour le Rouge et Or, qui n’a amassé que 293 verges. Seule une série d’un peu moins de quatre minutes au début du troisième quart a satisfait Éthier, mais la séquence s’est soldée dans la confusion à la porte des buts.

«J’étais excité par cette série, mais on a eu l’air d’une équipe qui ne savait pas ce qu’elle faisait à la porte des buts, a-t-il déploré. C’est un jeu qu’on pratique depuis le jour un du camp d’entraînement et ce n’était pas Hugo [Richard] le fautif. S’il le faut afin que tout le monde soit sur la même page et qu’il n’y ait pas de confusion, on va diminuer le nombre de jeux qu’on utilise.»

Travailler la cohésion

Le jeu raté a provoqué un sac des Stingers, au lieu d’une remise à Vincent Alarie-Tardif comme prévu.

Éthier tient un discours similaire au sujet de l’attaque terrestre. «C’est plus difficile qu’en 2016 et on en veut plus, mais il n’y a pas de panique. Nous avons de bons porteurs de ballon et on doit travailler la cohésion sur la ligne offensive. Avec le départ de Jean-Simon Roy pour la LCF et la grosse blessure de Francis Chabot, on vit une nouvelle situation à la position de bloqueur cette année.»

«Dans le football à trois essais, d’ajouter Éthier, le succès de l’attaque aérienne donne le temps à l’attaque terrestre de prendre forme et de progresser en première moitié de saison.»

Manque d’intensité

Le Rouge et Or a été limité dimanche à 105 petites verges, comparativement à 210 verges pour l’attaque terrestre des Stingers. «Nous avons eu des problèmes par la passe et au sol, mais surtout au sol, a mentionné le quart-arrière Hugo Richard, qui a complété 20 de ses 27 passes, pour 215 verges, et a été victime de quatre sacs. Un touché à la porte des buts au début du troisième quart aurait fait du bien. Nous avons manqué d’intensité et de concentration. On ne s’est pas présentés.»