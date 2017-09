Défi têtes rasées : l'Impact s'implique

Quelques membres de l’organisation de l’Impact de Montréal ont participé au Défi têtes rasées de Leucan, lundi soir, au stade Saputo, dans le cadre du mois de la sensibilisation aux cancers touchant les enfants.

Au total, ce sont 15 personnes qui ont amassé des fonds et qui ont accepté de se faire raser devant quelques centaines de partisans, dont le capitaine de l’équipe, Patrice Bernier.

«C’est depuis que le club est impliqué avec Leucan que je voulais participer, mais ça n’adonnait jamais, car on était toujours sur la route, a expliqué celui qui avait laissé pousser ses cheveux un peu plus longs pour l’occasion. J’ai des enfants et je ne peux pas imaginer le sentiment des parents qui ont des enfants atteints du cancer.»

Evan Bush a également participé à l’événement et il en a profité pour lancer un défi au gardien William Vandal de l’Académie U-19 à faire de même, ce qu’il a immédiatement accepté.

Une équipe proche des partisans

Si les amateurs étaient invités à venir observer les membres de l’organisation qui ont accepté le défi, ils étaient également invités à y participer.

Deux courageux adeptes de l’organisation ont donc amassé des dons, avant de laisser les barbiers changer considérablement leur look.

«Je suis en pleine santé et je me compte très chanceuse, alors je trouvais que c’était un beau geste à faire, a admis Marie-Claude Lamarche, la seule femme qui a pris part à l’exercice.»

«Ça montre une proximité avec les partisans et je sais qu’ils trouvent ça important», a rajouté la dame qui semblait fière d’avoir relevé le défi.

Au lendemain d’un dur revers face à l’Atlanta United FC, l’Impact se retrouve dans une situation où la marge de manœuvre est quasi inexistante si le club espère participer aux séries éliminatoires.

Malgré la pression qui repose sur les épaules des joueurs, ces derniers apprécient ces moments passés près des partisans.

«Des moments comme ceux-là, ça permet de décrocher. On est dans une situation pas facile, mais de venir ici ça permet de voir les jeunes de l’Académie et les partisans qui nous supportent», a déclaré le capitaine qui dispute présentement ses derniers matchs avec l’équipe.

«On vit un peu dans notre bulle, mais pour un moment on revient dans le monde réel et ça fait du bien de contribuer à des causes qui sont plus importantes que le soccer.»

Un impact concret

Au total, ce sont 15 588,99$ qui ont été amassés grâce à cette collecte de fonds.

Cet argent permettra de venir en aide à des enfants atteints de cancer et à leur entourage qui peuvent trouver du réconfort en sachant que le taux de guérison est en hausse constante depuis quelques années.

«En 40 ans, au Québec, le taux de survie est passé de 15 % à 82 % et c’est extraordinaire, a expliqué Alexandra Jeanty, la directrice régionale pour Leucan.»

«Quand on voit les chiffres, on réalise que ça aide pour vrai et que ça permet aux enfants d’avoir de meilleurs soins. Je sais que le club va continuer de s’impliquer dans le futur, mais je veux le faire également» a rajouté Bernier.