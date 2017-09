Canadiens : Jean Perron pointe un problème de recrutement

Les Canadiens de Montréal paient actuellement le prix pour son incapacité à bien repêcher et à développer de jeunes espoirs. Si Marc Bergevin ne rectifie pas le tir dans les prochaines semaines, son équipe s’éloignera rapidement d’une place dans les séries éliminatoires.

C’est ce que croit l’ex-entraîneur-chef du Canadien, Jean Perron, découragé par les performances de Michael McCarron, Jacob De La Rose et Nikita Scherbak au cours du camp d’entraînement.

Le gagnant de la coupe Stanley en 1986 trouve insensé que ces choix de première et deuxième rondes n’arrivent toujours pas à suivre le rythme de la LNH. Selon lui, leurs insuccès prouvent l’incapacité du personnel hockey actuel à assurer la relève à Montréal.

Drouin et Hudon parmi les meneurs

«Nos jeunes ne sont pas capables de suivre ceux des autres formations, estime Perron. Il y a un sérieux problème au niveau du recrutement et du développement. Je prends le match de jeudi dernier contre les Devils. Pourquoi leurs jeunes de 19 et 20 ans jouent avec intensité et savent où ils vont sur la glace, tandis qu’on ne voit pas McCarron, Galchenyuk, De La Rose ou Scherbak ? Ce n’est pas normal. Il va falloir que Bergevin bouge le plus vite possible. Nos jeunes ne nous donnent pas du tout satisfaction.»

En contrepartie, Jean Perron prédit que Jonathan Drouin et Charles Hudon serviront de bougies d’allumage pour l’attaque du Canadien, surtout en début de campagne. Il estime que les deux Québécois font déjà partie du groupe de meneurs avec Max Pacioretty, Carey Price et Shea Weber.

«Drouin et Hudon savent jouer au hockey. Tu ne peux même plus penser placer Scherbak devant Hudon. Quand Scherbak attend un coup de patin, la rondelle s’en va ailleurs. Ce n’est pas le gars qui va sauver le club. Les leaders doivent faire comprendre aux jeunes que tu ne peux pas prendre de soirées de congé. Personne ne nous a montré, à l’heure actuelle, le caractère qu’il faut pour jouer pour le Canadien. On va avoir de la misère à faire les séries», indique l’ex-pilote du Tricolore.

Mete à la gauche de Weber

À un peu plus d’une semaine du lancement de la saison régulière, Jean Perron s’inquiète encore qu’aucun vétéran à la ligne bleue ne soit apte à évoluer sur une base régulière à la gauche de Weber.

Devant ce constat, l’entraîneur-chef Claude Julien doit considérer la possibilité d’attribuer le poste à Victor Mete.

«Zach Redmond a été soumis au ballottage, Jordie Been a de la misère et Jakub Jerabek a beaucoup à apprendre. Quand tu dis que le meilleur défenseur sur le flanc gauche actuellement est Mete et qu’il pourrait être la solution, même s’il a 19 ans, ça nous donne une drôle d’évaluation des autres joueurs de défense du Canadien. Julien a la capacité de développer de bons défenseurs. J’ai l’impression qu’il va mettre de l’ordre là-dedans», soutient Perron.