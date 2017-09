Une autre bonne sortie pour Corey Kluber

Corey Kluber a limité les Mariners à six coups sûrs, allouant deux points non mérités, dans un gain de 4-2 des Indians de Cleveland, dimanche à Seattle.

Kluber (18-4) a également permis deux buts sur balles en sept manches de travail, retirant 10 frappeurs au bâton. Il a toutefois effectué un tir au goût de Ben Gamel, qui a claqué son 11ecircuit de la campagne, en cinquième manche.

L’artilleur montre une excellente moyenne de points mérités de 2,27 cette année.

Cody Allen a quant à lui signé un 29e sauvetage cette saison.

Jose Ramirez a également expédié une balle dans les gradins, pour les vainqueurs. Jason Kipnis a pour sa part été à l’origine de deux points.

Mike Leake (10-13) a cédé trois points et sept frappes en lieu sûr en six manches et deux tiers pour les Mariners.