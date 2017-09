Un message fort des Steelers

Les Steelers de Pittsburgh ont retenu l’attention dimanche, dans la NFL.

Alors que bon nombre de joueurs à travers la ligue ont posé le genou au sol au moment d’entendre l’hymne national dimanche, ceux des Steelers sont demeurés dans le vestiaire.

L’entraîneur-chef Mike Tomlin souhaite envoyer un message au reste de la ligue.

«Nous n'allons pas nous mêler de la politique. Nous sommes des joueurs et des entraîneurs de football, a-t-il confié à CBS Sports avant le début de la rencontre.

«Nous n’allons pas prendre part à l’hymne national aujourd’hui. Ce n’est pas pour manquer de respect à quiconque, mais pour nous retirer de cette controverse.

«Les joueurs ne devraient pas avoir à choisir un camp. Si un athlète décide de participer à l’hymne national, il ne devrait pas avoir à choisir un côté. Si un autre décide de faire quelque chose, il ne devrait pas être séparé de ses coéquipiers qui ont décidé quelque chose d’autre.»

Mike Tomlin. No players behind him. pic.twitter.com/GYR0M4EyvR