Rouge et Or-Stingers: pour l’exclusivité du 2e rang

Le Rouge et Or de l’Université Laval et les Stingers de Concordia croiseront le fer, dimanche, au Stade Telus de Québec.

Le match sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 13h.

Les deux formations ont actuellement une fiche de 2-1.

Tout d’abord, le Rouge et Or s’est imposé face au Vert & Or de l’Université Sherbrooke (40-5) et aux Redmen de l’Université McGill (50-14). Ils ont cependant subi un vers face aux Carabins de l’Université de Montréal (21-16).

De leur côté, les Stingers ont été défaits d’entrée face aux Carabins (37-19) avant d’enchaîner des victoires face au Vert & Or (23-22) et aux Redmen (68-16).

Les Stingers ont la meilleure offensive du RSEQ en raison de leurs 110 points marqués.