Lewis Hamilton a songé à la retraite

Le triple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a révélé avoir considéré la retraite au cours de la dernière saison.

Dans une entrevue lors de l’émission «The Jonathan Ross Show» sur la chaîne ITV, Hamilton a expliqué que l’accrochage avec son ancien coéquipier Nico Rosberg lors du Grand Prix d’Espagne avait miné sa motivation.

Le Britannique a toutefois indiqué que sa lutte pour le titre qu’il mène avec son rival allemand Sebastian Vettel chez Ferrari l’avait convaincu de continuer.

«Il y a eu des discussions [à propos de la retraite] et j’y ai définitivement pensé, a dit le pilote Mercedes. Il y a eu des moments où je me suis dit qu’il y avait d’autres choses que je pourrais faire, mais l’ardeur de la bataille [avec Vettel] fait que j’aime [la F1] plus que jamais.»

«Il y a l’entraînement, tout le travail, et puis l’opportunité de vraiment montrer ses capacités. C’est le meilleur sentiment possible, alors je vais poursuivre aussi longtemps que je le peux.»

Hamilton domine le classement des pilotes avec 263 points, soit 28 de plus que Vettel avec six courses à compléter d’ici la fin de la saison.