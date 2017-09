Les Redskins s'amusent face aux Raiders

L’offensive des Raiders d’Oakland n’a jamais été en mesure de se mettre en marche dans un revers au compte de 27-10 face aux Redskins, dimanche soir, à Washington.

Le quart-arrière des Raiders (2-1) Derek Carr a complété 18 de ses 30 passes pour seulement 110 verges de gain. Il a décoché une passe de touché, mais a été victime de deux interceptions.

Après chaque interception, l’offensive des Redskins a répliqué avec un touché.

Marshawn Lynch a pour sa part couru à six reprises pour des maigres gains de 18 verges.

Kirk Cousins a de son côté connu une soirée remarquable. Il a réussi 25 de ses 30 relais pour 365 verges et trois majeurs. Sa cible favorite a été Chris Thompson qui a amassé 150 verges et un majeur en six réceptions.

Au total, les favoris de la foule ont récolté 472 verges d’attaque au total, contre seulement 128 pour les visiteurs.