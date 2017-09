Les Nationals auront l’avantage du terrain

Les Nationals de Washington se sont assurés d’obtenir l’avantage du terrain lors des séries de division en défaisant les Mets au compte de 3-2, dimanche à New York.

La formation de la capitale fédérale des États-Unis montre un dossier de 94-61, en tête de la section Est de la Ligue nationale.

Max Scherzer (16-6) a connu un autre excellent départ sur la butte. Le droitier de 33 ans a limité les favoris locaux à un point, trois frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches de travail. Il a également retiré 10 adversaires sur des prises.

L’artilleur a par ailleurs croisé le marbre lors du troisième tour au bâton, après s’être rendu au premier but en vertu d’un amorti. Il a profité de la 11e longue balle de la saison de Trea Turner pour inscrire un point.

Scherzer montre une excellente moyenne de points mérités de 2,55 cette saison.

Brandon Kintzler a complété le travail en neuvième manche, enregistrant un 29e sauvetage malgré deux coups sûrs alloués.

Jose Lobaton a été à l’origine de l’autre point des visiteurs en permettant à Michael A. Taylor de venir marquer avec un simple, en cinquième manche.

Brandon Nimmo a ouvert la marque avec une longue balle en solo, dès le tour au bâton initial. Les Mets ont entamé une remontée par l’entremise de Juan Lagares en huitième, mais ils ne sont pas parvenus à créer l’égalité.

Jacob deGrom (15-10) a pour sa part alloué trois points, dont deux mérités et cinq frappes en lieu sûr en six manches au monticule. Il a retiré 11 frappeurs sur des prises.