Le contrat de Dwayne Wade serait racheté par les Bulls

Dwayne Wade se serait entendu avec les Bulls de Chicago sur les modalités d'un rachat de contrat, selon le Chicago Tribune.

Les Cavaliers de Cleveland, qui comptent parmi leurs rangs son ancien coéquipier LeBron James, seraient les meneurs pour obtenir ses services, rapporte pour sa part l'informateur d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Les Spurs de San Antonio et le Heat de Miami seraient aussi au plus fort de la course pour mettre Wade sous contrat.

Sources: Cleveland, San Antonio and Miami are leaders for Dwyane Wade post-Bulls buyout. OKC could become factor too. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 25 septembre 2017

Cleveland's clear frontrunner with LeBron James, but Wade may take a little time to decide, league sources tell ESPN. https://t.co/onXPOeaYfG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 25 septembre 2017

Le Thunder d’Oklahoma City pourrait également bientôt mettre le nez dans le dossier.

La saison dernière, l’athlète de 6 pi 4 po et 220 lb a affiché des moyennes de 18.3 points, 3.8 passes décisives et 4.5 rebonds par rencontre au sein des Bulls.

Le natif de Chicago a remporté trois fois le championnat de la NBA dans les couleurs du Heat de Miami et à deux reprises en compagnie de la supervedette Lebron James.