Jose Quintana blanchit les Brewers

Jose Quintana a blanchi les Brewers pour permettre aux Cubs de Chicago de l’emporter au compte de 5-0, dimanche à Milwaukee.

Quintana (11-11) a disputé son deuxième match complet en carrière, limitant ses adversaires à trois coups sûrs et un but sur balles tout en retirant 10 frappeurs sur des prises.

Seuls Hernan Perez, Ryan Braun et Keon Broxton ont placé la balle en lieu sûr à ses dépens.

Ben Zobrist a claqué sa 11e longue balle de la saison pour produire deux points lors du septième tour au bâton. Anthony Rizzo a également été à l’origine de deux points, en vertu d’un double.

Kris Bryant a quant à lui permis aux visiteurs d’ouvrir la marque lors de la quatrième manche.

Chase Anderson (11-4) a de son côté permis trois points, sept coups sûrs et une passe gratuite en six manches et un tiers de travail.