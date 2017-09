Des mines déconfites chez les Alouettes

Les joueurs des Alouettes de Montréal se sont dirigés vers le vestiaire au compte-gouttes au terme de la rencontre, samedi. Pendant qu’ils attendaient leurs derniers coéquipiers, certains d’entre eux semblaient perdus dans leurs pensées.

Le moral des troupes est au plus bas et cette deuxième défaite en autant de visites à Toronto sera dure à encaisser.

«On est encore unis et on sait que, mathématiquement, nos chances de prendre part aux éliminatoires sont de plus en plus minces, a indiqué Luc Brodeur-Jourdain. On doit maintenant gagner nos cinq derniers matchs et avoir un peu d’aide des autres formations.

«Ça fait mal. Si j’étais entouré des joueurs égocentriques et qui n’ont pas le cœur à la bonne place, je trouverais cela très difficile. Ce n’est pas le cas, car il y a des gars qui sont investis dans ce qu’ils font.»

Interception coûteuse

La première des trois interceptions de Darian Durant a mené à un touché des Argonauts de Toronton a brisé les reins de son équipe.

«En plus de nos insuccès offensifs durant la première demie, c’est nous qui avons accordé des points, a ajouté le Québécois. C’est difficile de revenir d’une telle séquence.»

«Avant ce majeur, c’était seulement 12-0 pour Toronto et le moral de l’équipe était encore bon. On est dans la LCF, donc on savait que tout est possible.»

Des victoires avant le reste

Depuis son entrée en poste la semaine dernière, Kavis Reed a décidé de ne plus penser aux chances de son équipe de prendre part aux éliminatoires. Il a d’autres objectifs plus prioritaires.

«Avant de penser à cette étape, il faut gagner des matchs, a mentionné l’entraîneur-chef. On n’est pas encore éliminés de façon mathématique. On doit se concentrer sur notre exécution.»

«Si elle n’est pas au rendez-vous, les éliminatoires ne peuvent pas faire partie de nos conversations.»