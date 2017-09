EN DIRECT: Zverev c. Querrey

La dernière journée de compétition de la Coupe Laver est en branle. Équipe Europe s'est donnée une confortable avance après les deux premiers jours de compétition et tentera de mettre la main sur le trophée de champion.

Toutefois, en retard 9-3 après les deux premiers jours, Équipe Monde est toujours dans le coup alors qu'il y a quatre matchs à l'horaire, dimanche, dont chaque victoire donnera trois point à l'équipe gagnante.

Les trois premiers matchs de la journée sont diffusés en direct à TVA Sports alors que le quatrième sera diffusé à TVA Sports 2.

Tout d'abord, les Américains Jack Sock et John Isner (Monde) ont défait le Tchèque Tomas Berdych et le Croate Marin Cilic (Europe), en deux manches de de 7-6 (5) et 7-6 (6).

Équipe Europe mène au pointage, 9-6.

Puis, le jeune Allemand Alexander Zverev (Europe) affrontera l'Américain Sam Querrey (Monde).

S'en suivra le duel entre l'Espagnol Rafael Nadal (Europe) et l'Américain John Isner (Monde).

Et pour terminer, le Suisse Roger Federer (Europe) tentera de s'imposer face à l'Australien Nick Kyrgios.

Voyez les commentaires de Roger Federer après la deuxième journée de compétition dans la vidéo ci-dessus.