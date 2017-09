Coupe Laver: à Chicago en 2018

La Coupe Laver, disputée à Prague, en était à une première édition en 2017. L'an prochain, ce sera Chicago qui sera la ville-hôte de l'événement annuel.

En 2017, l'avantage du terrain était ainsi accordé à Équipe Europe, ce qui changera en 2018, alors qu'Équipe Monde aura l'appui de la foule.

La compétition sera présentée du 21 au 23 septembre 2018 au United Center, domicile des Blackhawks (LNH) et des Bulls (NBA) de Chicago.

En 2017, Équipe Europe était composée de Roger Federer, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Tomas Berdych, Marin Cilic et Dominic Thiem

De son côté, Équipe Monde était composée de Nick Kyrgios, Jack Sock, John Isner, Denis Shapovalov, Frances Tiafoe et Sam Querrey.

La compétition est présentée sur les ondes de TVA Sports.

#TeamWorld will have the home advantage when Chicago hosts the second edition of the #LaverCup September 21-23, 2018 https://t.co/EsFMcEo6DT pic.twitter.com/sMkSalvFRa