«Ç'a été un match difficile» - Samuel Piette

Sans surprise, l’Atlanta United FC a été un adversaire coriace pour l’Impact. Aux dires de Samuel Piette, le style de jeu de la formation de la Géorgie a donné beaucoup de fil à retordre au bleu, blanc et noir, qui a dû s’incliner 2-0.

«Ç’a été un match difficile, a avoué le Québécois. Ils ont joué mieux que Toronto mercredi dernier.»

«C’est une équipe qui a beaucoup de possession de ballon. C’est dur de prendre le rythme quand tu touches le ballon une fois aux cinq minutes. Quand tu as la balle, tu n'es pas prêt ou tu es toujours sous pression», a-t-il imagé.

Il faut dire que le calendrier n’est pas clément pour l’Impact par les temps qui courent.

«On joue de très bonnes équipes en ce moment, on a un calendrier difficile. On n’a pas une grande marge de manœuvre. Il faut tout les gagner [les matchs]. On a fait une petite erreur avec la défaite de ce soir. On a beaucoup de pression pour récolter des points.»

