Byron comprend son rôle

Paul Byron a marqué 22 buts l’an dernier. Seul le capitaine Max Pacioretty l’a devancé dans cette importante colonne de statistiques avec 35 buts.

Il y a des joueurs qui semblent destinés à rester dans l’ombre. Byron est probablement l’un d’eux. Depuis le début du camp, le rapide ailier de 5 pi 9 po et 162 lb n’a toujours pas reçu une audition au sein d’un trio plus offensif. Ales Hemsky et Brendan Gallagher ont obtenu les deux premiers essais à la droite de Jonathan Drouin et de Pacioretty.

Byron se retrouve au sein du quatrième trio à l’aile gauche en compagnie de Torrey Mitchell et d’Andrew Shaw.

« Quand j’étais plus jeune, à mes premiers camps à Calgary, je me fâchais parfois à l’idée de jouer avec des joueurs de la Ligue américaine ou des gars qui n’avaient aucune chance de rester avec les Flames, a rappelé Byron. Je croyais que ça pouvait nuire à mes performances.

« Je suis maintenant plus vieux et j’ai compris plusieurs choses, a-t-il poursuivi. Ça ne me dérange absolument pas d’être sur un trio plus défensif. J’étais aussi au sein du quatrième trio en début de saison l’an dernier, je jouais avec Phil Danault et Mitchell. J’ai finalement grimpé les échelons, tout comme Phil. L’an dernier, j’ai fini par jouer avec un peu tout le monde. »