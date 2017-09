Yan Gomes se fait plaisir contre les Mariners

Yan Gomes a claqué deux circuits et produit quatre points pour permettre aux Indians de Cleveland de facilement vaincre les Mariners au compte de 11-5, samedi à Seattle.

Gomes compte maintenant 13 longues balles cette saison. Son coéquipier Jose Ramirez a pour sa part expédié une balle dans les gradins pour une 28e fois cette saison, étant lui aussi à l’origine de quatre points.

Francisco Liriano a étiré les bras en solo pour ouvrir la marque, lors du tour au bâton initial, et les visiteurs n’ont jamais perdu l’avance.

Nelson Cruz a offert un rare moment de réjouissance aux partisans présents, lorsqu’il a claqué son 37e circuit de la saison, en huitième manche.

La victoire est allée au dossier de Carlos Carrasco (17-6), qui n’a permis qu’un point, six frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers de travail.

De l’autre côté, Andrew Moore (1-5) a concédé trois points, dont deux mérités et cinq coups sûrs en quatre manches au monticule.