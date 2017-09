Un premier joueur du baseball majeur s’agenouille durant l’hymne national

Le receveur des Athletics d’Oakland Bruce Maxwell est devenu le premier joueur du baseball majeur à s’agenouiller durant l’hymne national américain, samedi soir.

La recrue a agi ainsi avant le match contre les Rangers du Texas.

Plus tôt dans la journée, Maxwell avait donné un indice de ses intentions sur Twitter.

«Ne soyez pas surpris si des athlètes d’autres sports commencent à s’agenouiller durant l’hymne national avec les derniers commentaires de Donald Trump», avait-il écrit en après-midi.

Don't be surprised if you start seeing athletes kneeling in other sports now!! Comments like that coming from our president. WOW! ✊��✊��✊��